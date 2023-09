Salernitana, rientrato il caso Dia ma non è ancora pronto per giocare: il motivo

Il caso Boulaye Dia è definitivamente rientrato e in casa Salernitana tutta la concentrazione è rivolta alla partita di domani contro il Frosinone

Il caso Boulaye Dia è definitivamente rientrato e in casa Salernitana tutta la concentrazione è rivolta alla partita di domani contro il Frosinone. Il senegalese è tornato in città ed è a disposizione di Paulo Sousa, che però domani lo farà partire dalla panchina. Dia sta bene, si allena con i compagni, ma potrà essere un'arma a gara in corso, come scrive il Corriere dello Sport. Sousa dovrebbe puntare dall'inizio su Ikwumesi, con Dia pronto a subentrare nella ripresa.

E per l'ex Villarreal potrebbe anche esserci una nuova collocazione in campo, non più come punta ma sulla trequarti, al fianco di Candreva. Dopo un inizio complicato la Salernitana fa quadrato e prova ad uscire dalla crisi, anche grazie al ritorno del suo miglior giocatore.