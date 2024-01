Salernitana, rinforzo in vista di Napoli? Un ex obiettivo azzurro in pole per rimpiazzare Mazzocchi

Dopo la cessione di Mazzocchi al Napoli, la Salernitana è alla ricerca di un sostituto ed il primo nome sul taccuino di Sabatini è quello di Davide Faraoni

Dopo la cessione di Pasquale Mazzocchi al Napoli, la Salernitana è alla ricerca di rinforzi sulla corsia destra ed il primo nome sul taccuino di Walter Sabatini è quello di Davide Faraoni, esterno classe '91 dell'Hellas Verona. La concorrenza però non manca, con il giocatore richiesto anche dalla Fiorentina. Sono queste le due proposte arrivate al club scaligero, con una sostanziale differenza: come riporta Sky, la Salernitana è pronta a mettere sul piatto l'obbligo di riscatto, mentre la Fiorentina non va oltre il prestito con diritto di riscatto.

Mazzocchi, salutata la Salernitana, ha fatto il suo debutto con il Napoli. Un debutto che difficilmente dimenticherà visto che è rimasto in campo per meno di cinque minuti. Buttato nella mischia all'intervallo al posto di Zielinski, l'esterno ex Salernitana ha impiegato meno di cinque minuti per commettere un duro fallo su Lazaro. Inizialmente ammonito, dopo la revisione al monitoro, è stato spedito sotto la doccia.