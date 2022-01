Salernitana, ripensamento per la difesa? Niente Dragusin, c'è un napoletano

Ultime da casa Salernitana: Armando Izzo può essere il prossimo colpo in difesa per i campani. Walter Sabatini ha trovato l'intesa col Torino, adesso è in trattativa col giocatore. Sorpasso su Radu Dragusin (ora in prestito alla Sampdoria dalla Juventus): manca solo il placet da parte di Izzo per la fumata bianca.