Salernitana, Sabatini: “Preso Perotti, arrabbiato con chi dice che siamo retrocessi al 93%"

Walter Sabatini, nuovo direttore sportivo della Salernitana, ha fatto il punto sul mercato del club al sito ufficiale, confermando l'ormai prossimo arrivo di Diego Perotti, giocatore svincolato che nelle prossime ore dovrebbe firmare per i campani: "Abbiamo centrato gli obiettivi. Non sono felice, ma moderatamente soddisfatto. Abbiamo acquistato calciatori giovani, ma forti. Non avremo molti giorni per preparare la partita con lo Spezia che, a mio avviso, è già fondamentale. Non c'è molto tempo per amalgamarsi e questo mi preoccupa, ma le qualità sono evidenti e abbiamo preso gente forte. I due attaccanti sono mobili, Mikael si fa rispettare fisicamente e Mousset ha tagli brucianti verso la porta. Sono contento di Verdi, di un campione come Diego Perotti che viene da stagioni tribolate.

Posso assicurarvi che sta molto bene fisicamente, l'ho fatto seguire. Bohinen forse all'inizio stenterà un pochino, ma ha un piede sinistro preciso e ci darà grosse soddisfazioni. Dragusin si è ben distinto nella Sampdoria, all'ultimo tuffo abbiamo rinunciato ad Izzo per tutta una serie di motivi. Radovanovic ci garantisce copertura davanti alla difesa, Ederson invece ha qualità e cercherà la porta con continuità. E' una squadra ricca di punti di riferimento, la spina dorsale mi sembra ben costituita senza nulla togliere a chi c'era già. Loro dovranno accettare l'arrivo di nuovi calciatori e si dovranno mettere a disposizione. Non ho dimenticato Fazio, a Roma lo chiamavano "il comandante".

Appena troverà la condizione darà una grossa mano. Mi dispiace molto per un ragazzino che avrei voluto recuperare, si tratta di Edoardo Iannoni. Ci avrebbe fatto molto comodo un centrocampista in più, ma non abbiamo trovato l'accordo con l'Ancona. In mezzo a questa bufera mi preoccupo di questo ragazzino che non ho ripreso che di altri potenziali obiettivi".