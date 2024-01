Salernitana, salta Zanoli? Fatta per il terzino Pierozzi dalla Fiorentina

Niccolò Pierozzi lascia la Fiorentina, anche se temporaneamente. Per il terzino classe 2001, infatti, è arrivata la fumata bianca

Niccolò Pierozzi lascia la Fiorentina, anche se temporaneamente. Per il terzino classe 2001, infatti, è arrivata la fumata bianca nelle ultimissime ore per il passaggio alla Salernitana, in cerca di rinforzi per quella zona del campo. Dopo lo scatto delle ultime ore, ecco la definizione di tutti i dettagli, col calciatore che si trasferisce con la formula del prestito secco fino a giugno (senza quindi alcuna opzione di riscatto a favore dei campani).

Lo stesso Pierozzi proprio a Salerno ritrova Filippo Inzaghi, tecnico che lo ha già allenato alla Reggina. Già programmate le visite mediche, col giocatore già in viaggio in queste ore per Salerno: dopo i test di rito, la attesa la firma ufficiale. Zanoli era stato accostato alla Salernitana ma questo affare potrebbe rallentare l'operazione. Anche col Genoa l'affare sembra sfumato.