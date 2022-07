Salernitana saluta Verdi, Fimmanò: "Costa troppo, il club deve stare attento ai conti"

Queste le parole dell'avvocato Francesco Fimmanò rispetto alla possibilità di riportare Verdi a Salerno,

"Bisogna fare sempre un ragionamento seguendo la logica costi-benefici. Gli vogliamo tutti un gran bene, ha sempre fatto delle grandissime partite e, grazie alla Salernitana, si è rilanciato dopo un periodo non all'altezza delle sue enormi potenzialità. Detto questo, stiamo parlando di un calciatore in scadenza che viene valutato diversi milioni di euro. L'imprenditore deve ragionare prima di fare un investimento, senza farsi trasportare dai sentimenti. L'anno scorso il famoso Instant Team è stato un salasso, quando leggerete i bilanci vi renderete conto che senza un grande presidente il banco rischiava già di saltare. Siamo in mani non sicure ma...sicurissime. Questo non vuol dire gettare i soldi dalla finestra. Verdi è forte, gli siamo riconoscenti e non c'è preclusione, ma non a queste condizioni economiche". Queste le parole dell'avvocato Francesco Fimmanò rispetto alla possibilità di riportare Verdi a Salerno, come riporta Tuttosalernitana.com