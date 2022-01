Salernitana scatenata: Diego Costa, Verdi e Kaio Jorge dalla Juve

Colpo ad effetto della Salernitana, che dopo settimane di corteggiamenti ha convinto Diego Costa ad accettare la sfida di centrare la salvezza in Serie A. L'attaccante brasiliano - riferisce oggi Il Mattino - firmerà un accordo semestrale, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. I granata non intendono fermarsi qui: Sabatini è infatti in pole anche per Kaio Jorge, enfant prodige bianconero inseguito da mezza Serie A. L'ipotesi è quella di un prestito secco.

In attesa della fumata bianca, i campani sono pronti ad accogliere Simone Verdi, per il quale è stata raggiunta virtualmente l'intesa con il Torino.