Salernitana sempre più in crisi, ma Lotito non cambia ancora allenatore: avanti con Colantuono

La Salernitana ha deciso di continuare con Stefano Colantuono. Nonostante numeri incredibilmente negativi da quando ha ereditato la panchina di Fabrizio Castori, l'ex tecnico di Perugia e Udinese resta saldamente al suo posto per scelta precisa del direttore generale Angelo Fabiani. Anche a Firenze i granata hanno giocato male, subendo un pesantissimo poker e proseguendo l'astinenza da gol che è il vero e proprio tallone d'Achille di una squadra che si sta staccando sempre di più da quasi tutte le dirette concorrenti. I tanti assenti (oggi ben 10, in corso d'opera si è aggiunto anche il difensore Veseli) e gli errori dei singoli sono i due alibi riconosciuti ad un allenatore che, salvo colpi di scena, resterà in sella almeno fino alla fine del girone d'andata. Poi sarà la nuova proprietà a prendere la decisione definitiva: con budget e prospettive diverse si potrebbe virare su allenatori, ad oggi, inavvicinabili.