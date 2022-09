Salernitana, Sepe coinvolto in un incidente d'auto: per fortuna nulla di grave

Luigi Sepe, portiere della Salernitana, ieri è stato coinvolto in un incidente stradale subito dopo aver terminato l'allenamento

Luigi Sepe, portiere della Salernitana, ieri è stato coinvolto in un incidente stradale subito dopo aver terminato l'allenamento con il resto della squadra. Sono stati alcuni compagni di squadra a soccorrerlo, tra cui Fiorillo, ma le sue condizioni non sono preoccupanti visto che ha subito solo un lieve colpo di frusta. La sua presenza in vista della partita contro il Lecce non è in dubbio, sarà regolarmente a disposizione del tecnico Nicola.