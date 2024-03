Salernitana sfortunata, autogol di Gyomber: Lecce avanti 1-0 al 45'

Si è chiusa la prima frazione di gara all'Arechi.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si è chiusa la prima frazione di gara all'Arechi. Salernitana e Lecce vanno negli spogliatoi con il punteggio di 1-0 in favore dei salentini a causa di un'autorete in avvio. I padroni di casa partono forte con una conclusione di Tchaouna, dopo un batti e ribatti in area, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

Al quarto d’ora, Candreva crossa verso Tchaouna che colpisce di testa ma trova l’ottima risposta con un riflesso di Falcone. Sul capovolgimento di fronte la squadra di Gotti passa in vantaggio con un cross al centro di Gendrey respinto da Gyomber sui piedi di Almqvist. L’esterno calcia di prima intenzione trovando prima la deviazione di Krstovic e poi del numero 23 granata che mette alle spalle di Costil. Al 23’ la Salernitana sfiora il pareggio con Tchaouna che si coordina bene e colpisce al volo all’interno dell’area ma Falcone si salva in corner.