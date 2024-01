Salernitana, si avvicina Boateng? L'ex nazionale tedesco è in Italia

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Salernitana spinge per Jerome Boateng. Secondo quanto riportato da Sky Sport è terminato l'incontro tra Walter Sabatini, l'agente del giocatore e lo stesso difensore ex Bayern Monaco, con le parti hanno trovato l'accordo per la firma fino al termine della stagione. Adesso manca solo l'ultimo sì del presidente dei granata Danilo Iervolino e successivamente il calciatore svolgerà le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto.

Le uscite in difesa.

In tutto questo la Salernitana si prepara a lasciar partire uno dei difensori presenti nell'attuale rosa, visto appunto con l'obiettivo di fare spazio per un nuovo innesto d'esperienza nel ruolo. Come vi abbiamo raccontato è infatti in via di definizione la cessione di Flavius Daniliuc al Red Bull Salisburgo con la formula del prestito. L'austriaco classe 2001 è pronto a lasciare Salerno per tornare in patria ma lo farà solo nelle prossime ore: l'idea infatti è quella di averlo a disposizione per la sfida di questa sera contro la Roma, per poi dare il via libera alla sua partenza.

Ricordiamo che la Salernitana in queste ore sta lavorando contestualmente anche alla cessione di Matteo Lovato, conteso da Udinese e Torino, che nelle prossime ore dovrebbe salutare i granata.