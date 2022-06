Salernitana, si fa sul serio per Cavani: offerti 2mln a stagione più bonus, il Matador riflette

Sogno o obiettivo concreto? La Salernitana è pronta a muoversi con un'offerta concreta per provare a convincere Edinson Cavani

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sogno o obiettivo concreto? La Salernitana è pronta a muoversi con un'offerta concreta per provare a convincere Edinson Cavani ad approdare clamorosamente in Campania in vista della prossima stagione. 2 milioni di euro a stagione più bonus legati a presenze e gol: questa la proposta che Iervolino vorrebbe fare arrivare al giocatore uruguaiano. Da fonti vicine al club sono sicuri che, in caso di mancate proposte in arrivo da club di Champions, il Matador sarebbe pronto a valutare l'offerta granata. Per il momento si riposa in vacanza, poi bisognerà capire se davvero sarà disposto a trattare il ritorno in Serie A in una piazza che lo accoglierebbe come un vero e proprio eroe. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.