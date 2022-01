Salernitana, Simy recuperato: tornerà in campo contro il Napoli

Nelle foto pubblicate ieri pomeriggio sul sito ufficiale della Salernitana, possiamo notare che è presente in campo anche l'attaccante Simy. Il calciatore, finalmente, si è negativizzato, è guarito dal Covid e potrà mettersi a disposizione della squadra ma a partire dalla prossima gara con il Napoli. Ieri, come previsto da protocollo e regolamenti, si è sottoposto ad una serie di test per accertare la piena efficienza fisica e per assicurarsi che questo maledetto virus avesse comportato problemi di altra natura.

Col Napoli ci sarà.

Per fortuna la visita medica e gli esami diagnostici hanno escluso qualsivoglia complicazione, ma per una questione di prudenza anche lo staff tecnico ha convenuto fosse preferibile tenerlo a riposo e convocarlo per il derby del 23 gennaio. Simy, come noto, è fermo da diversi giorni e non ha una condizione fisica che gli avrebbe permesso di essere in campo, anche solo per uno spezzone di gara. Superato il Covid, ora bisognerà capire quale sarà il futuro di un centravanti che ha reso pochissimo ed è stato tra i più bersagliati da parte della tifoseria. A riportarlo è Tuttosalernitana.com.