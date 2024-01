Salernitana, squadra a rapporto da Sabatini: il dg dà la carica in vista di Napoli

Walter Sabatini, dg della Salernitana, ha parlato per quasi un’ora con la squadra a raccolta dinanzi la recinzione del campo del Mary Rosy.

© foto di TuttoSalernitana.com

Walter Sabatini, dg della Salernitana, ha parlato per quasi un’ora con la squadra a raccolta dinanzi la recinzione del campo del Mary Rosy. Il direttore generale granata, affaticato e seduto sulla sedia, ha guardato uno per uno negli occhi i giocatori, partendo dagli esperti Fazio e Candreva per finire ai più giovani come Pirola e Sfait.

Parole di elogio per la garra messa in campo domenica contro la Juventus, nonostante il risultato beffardo per la Salernitana nel finale. Per il derby col Napoli, tra mille difficoltà di formazione, Sabatini ha chiesto lo stesso ardore, anzi di più. Tutti in silenzio hanno ascoltato il suo discorso con il presidente Iervolino accanto. A riportarlo è Tuttosalernitana.