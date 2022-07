Salernitana, subito un brutto colpo: grave infortunio per un neoacquisto

La Salernitana batte con il risultato di 2-0 i polacchi del Wieczysta Cracovia nella quarta amichevole del suo precampionato.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Salernitana batte con il risultato di 2-0 i polacchi del Wieczysta Cracovia nella quarta amichevole del suo precampionato. In Austria, dove la formazione di Davide Nicola si trova in ritiro, a decidere il match è un rigore di Ribery, autore anche di un assist poco dopo per la rete del definitivo 2-0 realizzata dal nuovo acquisto Botheim. Da segnare anche un infortunio per l'altro neoarrivato Lovato, che come si apprende da Tuttosalernitana.com pare abbastanza grave.