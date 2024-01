Salernitana, summit per il futuro. Emergenza a centrocampo col Napoli

A fine mercato dovrebbero arrivare un difensore centrale, due esterni, due centrocampisti e due attaccanti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata importante per il futuro della Salernitana. A ora di pranzo, presso un noto albergo cittadino, si sono incontrati il presidente Danilo Iervolino, l'amministratore delegato Maurizio Milan, il direttore generale Walter Sabatini e il tecnico Filippo Inzaghi: lo rivela TuttoSalernitana. Un'ora e mezza di confronto in cui si è parlato soprattutto di mercato e di moduli. Lo staff tecnico, pur rimarcando il grande lavoro svolto da questo gruppo, ha chiesto rinforzi già prima della gara di Napoli.

Emergenza a centrocampo per il derby

La proprietà ha ribadito la necessità di far quadrare i conti pur confermando che, al prossimo primo febbraio, Inzaghi disporrà di un organico di buon livello, adatto a raggiungere l'obiettivo salvezza sia dal punto di vista qualitativo, sia sul piano numerico. Difficilmente le trattative in corso si sbloccheranno prima del derby, gara che la Salernitana rischia di disputare con pochissimi centrocampisti a disposizione.

Almeno sette arrivi previsti entro la fine del mercato

A fine mercato dovrebbero arrivare un difensore centrale, due esterni, due centrocampisti e due attaccanti, soltanto uno se alla fine dovesse restare Boulayè Dia. Dopo il summit di mercato la dirigenza e lo staff tecnico si sono spostati al campo di allenamento, dove Iervolino ha tenuto un discorso alla squadra.