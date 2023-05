Salernitana, tifosi ancora scatenati: petardi per impedire alla Fiorentina di dormire

Non proprio una nottata tranquilla quella trascorsa dalla Fiorentina a Salerno, dove alle 18.00 scenderà in campo all'Arechi

Non proprio una nottata tranquilla quella trascorsa dalla Fiorentina a Salerno, dove alle 18.00 scenderà in campo all'Arechi per affrontare gli uomini di Paulo Sousa, per la 33ª giornata del campionato di Serie A. All'esterno dell'hotel che ospita i vola si è registrato lo sparo di diversi petardi e l'accensione di alcuni fuochi d'artificio, che hanno illuminato a giorno l'area intorno all'albergo. Disagi tra i giocatori di Vincenzo Italiano e tutto il gruppo dei viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.