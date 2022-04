Salernitana-Torino, formazioni ufficiali: difesa a tre per Nicola, Juric lancia Pjaca

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultima chiamata per la Salernitana, che ospita il Torino all'Arechi nel saturday night del trentunesimo turno. Davide Nicola vara la difesa a tre e schiera Radovanovic centrale, con Verdi alle spalle del duo Bonazzoli-Djuric. In assenza di Djidji, Juric si affida a Izzo per chiudere il terzetto insieme a Bremer e Buongiorno. Chance per Pjaca sulla trequarti: con Pobega squalificato e Brekalo a mezzo servizio, toccherà all'ex Juve affiancare Lukic a supporto di Belotti.

Ecco nel dettaglio le scelte dei due allenatori:

SALERNITANA (3-4-1-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Coulibaly, Ederson, Zortea; Verdi; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Davide Nicola.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Pjaca; Belotti. Allenatore: Ivan Juric.