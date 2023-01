Salernitana-Torino, le formazioni ufficiali: Nicola lancia subito un nuovo acquisto

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida dell'Arechi.

Poche novità di formazioni per Davide Nicola e Ivan Juric per la gara delle 12.30 tra Salernitana e Torino. Chance dal 1' per l'ultimo arrivato in casa dei campani Nicolussi Caviglia, che si schiererà a centrocampo al fianco di Bohinen e Vilhena, con Candreva sull'out di destra. Toro con Sanabria in attacco invece, con Radonjic e Vlasic alle sue spalle e Miranchuk inizialmente in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida dell'Arechi.