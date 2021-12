L'edizione odierna de Il Mattino, nella sua sezione sportiva, si sofferma sul futuro della Salernitana e scrive: "Salernitana, tre le offerte. Spunta anche Iervolino ma occhio agli outsider". Ultime 24 ore per il futuro del club campano. Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, i trustee, sono in riunione a oltranza. Sono tre le offerte: Iervolino, imprenditore campano che ha fondato l'Università telematica Pegaso, che ha offerto 10 milioni per il club e altri 22 per la gestione da qui a giugno. Poi ci sono componenti della cordata che vede a capo Francesco Agnello, torrese con interessi nella distribuzione di acque e bevande, e un gruppo salernitano. Occhio, poi, a possibili outsider che potrebbero strategicamente palesarsi solo oggi.