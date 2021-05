Salernitana, Tutino ha le idee chiare: “Voglio restare qui, se segno contro il Napoli non esulto”

Nella sua intervista a Fanpage.it, l'attaccante della Salernitana, Gennaro Tutino, ha parlato anche della voglia di continuare a giocare con la maglia granata e dei suoi ricordi con le giovanili del Napoli.

Cosa ti è mancato in questi anni per avere la tua occasione al Napoli?

"Prima di arrivare a Salerno, a inizio ritiro, parlai con Giuntoli e dissi che ero disposto a rimanere a Napoli. Lui rideva e pensava che io fossi un pazzo, non perché io non potessi stare nella rosa del Napoli, ma era convinto che dovessi fare un altro step. Non voglio dire che il Napoli non abbia creduto in me, è una grande squadra. Ma per giocare a Napoli devi essere un giocatore importante, affermato. Io in questi anni non ho dimostrato tutto il mio potenziale e quindi non sono stato all’altezza di meritarmi il Napoli.

Con il Napoli hai fatto tanti ritiri estivi. Qual è il ricordo o l'aneddoto che porti con te più di tutti?

"Il primo ricordo è il primo ritiro. Un’emozione forte, avevo 16 anni, ero con Benitez e per me era un sogno stare lì con tutti i giocatori del Napoli. Per noi del settore giovanile il Napoli era un’emozione fortissima. Era l’anno in cui doveva arrivare Higuain, poi arrivarono anche Mertens e Callejon e in rosa c'era già Hamsik".

Il tuo sogno è sempre stato quello di giocare in azzurro. Speri in una conferma al Napoli nella prossima stagione?

"Sinceramente no. Non penso che il Napoli possa avere nella testa una cosa del genere e sarei più contento se la Salernitana esercitasse il diritto di riscatto. Vorrebbe dire che ho fatto qualcosa di davvero importante. Se una società di Serie A spende tanti soldi per un calciatore vuol dire che lo mette al centro del progetto, che ha dimostrato di valere quello che investiranno. Questo lo dico non perché io non voglia tornare a Napoli, ma perché se la Salernitana dovesse riscattarmi sarei ancora più felice. Sarebbe bellissimo perché significa che il club crede in te. Ed è bello sentire tutti questi attestati di stima da parte dei tifosi. Mi fido ciecamente del mio agente e sono certo che saprà gestire al meglio la situazione".

E se dovessi segnare proprio al Napoli nel prossimo derby?

"Non esulto, così come ho fatto a Cosenza, la mia ex squadra. Io ci tengo a queste cose".