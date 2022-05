Salernitana-Venezia, le formazioni ufficiali: confermato Sepe tra i pali

La Salernitana punta sul tandem Bonazzoli-Djuric in avanti per la sfida salvezza contro il Venezia di questo pomeriggio.

La Salernitana punta sul tandem Bonazzoli-Djuric in avanti per la sfida salvezza contro il Venezia di questo pomeriggio. A centrocampo c'è Ederson come regista affiancato da Bohinen e Coulibaly, mentre in difesa Radovanovic affianca Gyomber e Fazio davanti a Sepe. Il Venezia risponde con Aramu alle spalle del tandem Henry-Okereke. A centrocampo Ampadu e Peretz in mezzo con Haps e Mateju esterni. Anche in questo caso difesa a tre con Caldara al centro. Queste le formazioni ufficiali:

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Radovanovic; Zoerea, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Mazzocchi; Bonazzoli, Djuric. Allenatore Nicola

Venezia (3-4-1-2): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Ampadu, Peretz, Haps; Aramu; Henry, Okereke. Allenatore Soncin