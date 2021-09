Salernitana-Verona, formazioni ufficiali: out Simeone, Tudor lancia Kalinic. C'è Simy

Fino a sabato scorso Salernitana ed Hellas Verona erano le sole due squadre a non aver ancora collezionato neanche un punto in questo campionato. Dopo il weekend scorso, questo triste primato resta solo alla formazione di Fabrizio Castori, visto il successo degli scaligeri contro la Roma al debutto di Igor Tudor in panchina. Separate dunque da tre punti appena, quella in programma oggi all'Arechi è una vera e propria sfida-salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly M., Coulibaly L., Ranieri; Ribery; Simy, Gondo

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak; Kalinic, Caprari.