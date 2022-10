Salernitana vince col brivido, bene il Monza, show tra Udinese e Atalanta: i finali delle 15

Krzysztof Piatek sta permettendo alla Salernitana di comandare sul Verona dopo 45'

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' successo di tutto nelle gare delle ore 15 col pari in rimonta dell'Udinese sull'Atalanta e le vittorie preziose per Monza e Salernitana in casa contro Spezia e Verona. Ecco i parziali all'intervallo:



Monza-Spezia 2-0 (Carlos Augusto, Mari)

Salernitana-Verona 2-1 (Piatek, De Paoli, Dia)

Udinese-Atalanta 2-2 (Lookman, Muriel, Deulofeu, Perez)