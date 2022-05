Salerno sogna Cavani, la conferma di Iervolino: "Sì, ci stiamo pensando!"

L'ex attaccante del Napoli, anni 35, si è appena svincolato dal Manchester United

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, sogna il grande colpo: Edinson Cavani. L'ex attaccante del Napoli, anni 35, si è appena svincolato dal Manchester United e, come ammesso dal patron dei granata ai microfoni de Il Mattino, ha confermato l'interesse: "Sì, devo dire che l'idea mi solletica. Ma non abbiamo ancora parlato a fondo e non conosco le sue condizioni fisiche".