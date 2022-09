Salta un'altra panchina in A, Stroppa verso l'esonero: Il Monza valuta due ex azzurri

Il Monza ha deciso, salvo colpi di scena non attesi il tecnico Giovanni Stroppa sarà esonerato nelle prossime ore.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza ha deciso, salvo colpi di scena non attesi il tecnico Giovanni Stroppa sarà esonerato nelle prossime ore. Il club di Silvio Berlusconi sta facendo le ultime valutazioni del caso, ma la strada oramai sembra tracciata. Per quanto riguarda la sostituzione, secondo le ultimissime raccolte da TMW, i nomi forti nelle menti di Adriano Galliani sono sostanzialmente due: uno è quello di Claudio Ranieri, l'altro quello di Roberto Donadoni. La società brianzola sta valutando questi due profili, in attesa della comunicazione sull'esonero di Stroppa. La squadra intanto, per i prossimi allenamenti, sarà affidata al tecnico della Primavera Raffaele Palladino.