Salvata dai suoi giovani, la Roma rimonta da 0-2: col Verona all'Olimpico finisce 2-2

La Roma, sotto di due reti dopo il primo tempo, pareggia 2-2 con l'Hellas Verona all'Olimpico. Pessima Roma nel primo tempo col l'Hellas che dopo appena 5' va in vantaggio con Barak, bravo a ribadire in rete una respinta di Rui Patricio su cross di Faraoni. Al 20' Tameze sfrutta l'assist di Caprari e con una sassata batte Rui Patricio e porta il Verona sul 2-0. Non senza colpe Smalling e Oliveira, poco determinati nell'andare a contrastare. Dopo l'ora di gioco cambia il match: al 65' Volpato, appena entrato in campo, sugli sviluppi di un angolo e dopo una respinta di Barak trafigge Montipò e accorcia le distanze per la Roma. All'84 la squadra di Mourinho trova la rete del 2-2: Bove controlla il pallone su respinta da corner e scarica un destro sul primo palo che non lascia scampo a Montipò. Nei minuti finali Muorinho protesta facendo il gesto del telefono a Pairetto e viene espluso.