Samardzic cambia nazionale: l'obiettivo azzurro dice addio alla Germania

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic ha deciso di non rispondere più alle chiamate della Nazionale tedesca, con cui ha fatto la trafila delle giovanili, per scegliere la Serbia, paese di origine dei genitori. Nonostante sia nato a Berlino, il bianconero avrà pensato di avere più possibilità di ottenere le convocazioni con una certa continuità proprio scegliendo la selezione serba ed è per questo che è interrotto il rapporto con la Germania.