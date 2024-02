Samardzic, ora c'è la Juventus: allo Stadium può partire (di nuovo) dalla panchina

De Laurentiis ha deciso di lasciare perdere il centrocampista dell'Udinese per puntare sul meno costoso Hamed Traoré.

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazar Samardzic è oramai un rebus di mercato. Nella scorsa estate era stato a un passo dall'Inter, avendo già praticamente compiuto tutta la trafila per diventare un nuovo giocatore nerazzurro, poi si è aggiunto un capitolo particolare, con il padre che si è messo in mezzo nella contrattazione, facendo di fatto saltare tutti gli accordi che erano già in ballo con Rafaela Pimenta. Poi è stata la volta del Napoli, quest'inverno, con De Laurentiis che ha deciso di lasciare perdere il centrocampista dell'Udinese per puntare sul meno costoso Hamed Traoré.

Forse perché su Samardzic, di fatto, si sta allungando anche un'altra ombra "bianconera", cioè quella della Juventus. L'accordo con il padre c'è da tempo, nonostante alcuni club abbiano deciso di osservare il centrocampista da vicino. Il Borussia Dortmund, sì, ma anche il Milan nelle ultime settimane ha fatto capire che ci potrebbe essere un progetto su di lui.

In ogni caso domani c'è Juventus-Udinese, all'Allianz Stadium, con Samardzic che potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Payero, più muscolare e difensivo. In tribuna ci dovrebbe essere anche il padre e può essere un'occasione per parlare di mercato proprio con i dirigenti bianconeri. La valutazione del giocatore è intorno ai 20 milioni, ma in estate potrebbe esserci anche un leggero sconto.