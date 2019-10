Samp, bel messaggio per Mihajlovic prima della sfida al Bologna: "Ti vogliamo bene Sinisa"

La Sampdoria ritrova, da avversario, Sinisa Mihajlovic. Via Twitter, il club blucerchiato ha mandato un messaggio all'allenatore del Bologna, dal '94 al '98 giocatore doriano e poi dal 2013 al 2015 tecnico dei liguri: "Comunque andrà domenica, ti abbracciamo già così, noi e tutti i sampdoriani, come gli amici che si ritrovano e non si lasciano mai. A presto Sinisa, ti vogliamo bene".

Comunque andrà domenica, ti abbracciamo già così, noi e tutti i sampdoriani, come gli amici che si ritrovano e non si lasciano mai. 🤗



A presto Sinisa, ti vogliamo bene. #BolognaSamp pic.twitter.com/Eth4p4DJ3s — U.C. Sampdoria (@sampdoria) October 25, 2019