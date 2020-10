Samp corsara a Bergamo, Atalanta sotto 0-1: Quaglia segna e sbaglia dal dischetto

Nel primo match di questa quarta giornata di Serie A sono Atalanta e Sampdoria a darsi battaglia in questo sabato pomeriggio: risultato di 0-1 all'intervallo della partita, con i blucerchiati che sono andati in vantaggio grazie alla rete di Quagliarella che, proprio nel finale, sbaglia il rigore che poteva portare i liguri sul raddoppio. Atalanta che dovrà cambiare marcia nel secondo tempo per provare ad agguantare il pareggio.