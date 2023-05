Samp-Empoli, 7 per Zanoli: “Non ha paura nell’uno contro uno e sfonda in più occasioni”

Voto 7 per il terzino di proprietà del Napoli Alessandro Zanoli, autore del gol del vantaggio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Sampdoria ce l'ha messa davvero tutta per regalare una gioia ai propri tifosi ma alla fine è arrivata l'ennesima beffa, con la rete dell’Empoli arrivata al 92'. Al termine della gara, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato le pagelle delle due squadre. Voto 7 per il terzino di proprietà del Napoli Alessandro Zanoli, autore del gol del vantaggio: “Resta comunque una delle poche note liete di questa nefasta stagione blucerchiata. Non ha paura nel tentare l’uno contro uno e riesce in diverse occasioni a sfondare a destra con la sua velocità. Sblocca il risultato con una conclusione sporca ma vincente”.