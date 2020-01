Samp, Ferrero al capolinea: deve vendere subito il club per salvare la sua azienda dal fallimento

La strada è segnata, per Il Secolo XIX. La Sampdoria è in vendita, con il presidente Massimo Ferrero che nei giorni scorsi ha incaricato un'azienda specializzata che possa trovare possibili acquirenti in tempi brevi.

Il problema del tempo - Ferrero non può aspettare troppo, in un paio di mesi vorrebbe trovare la soluzione economica che gli consenta di accedere al concordato per la sua Eleven Finance in liquidazione, evitandone il fallimento.

I prossimi passi - Adesso Ferrero dovrà aspettare che l'advisor gli porti l'acquirente giusto. A quel punto, con una proposta d'acquisto firmata, potrà presentarsi in tribunale per risarcire i debitori della Eleven Finance e mantenere in vita la procedura del concordato. Le alternative non sono molte, dal momento che se il concordato venisse respinto tutta la galassia Ferrero, proprietà immobiliari e Samp, passerebbe nelle mani del tribunale che a quel punto si farebbe carico della vendita. Ferrero vuol evitare questo scenario ed in tal senso alcune manifestazioni di interesse da parte di imprenditori e fondi sono già arrivate.