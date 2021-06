Samp, Ferrero: "Gattuso mi disse di no e gli portai fortuna perché poi andò al Napoli"

Roberto D’Aversa, salvo clamoroso sorprese, sarà il prossimo allenatore della Sampdoria. Ma il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, ospite di La Politica nel Pallone su GR Parlamento, ha ammesso di essere stato tentato dalla possibilità Andrea Pirlo: “Mi sarebbe piaciuto prendere Andrea, ci ho pensato tanto. È un fuoriclasse, però lui avendo allenato la Juventus non avrebbe avuto la testa per venire alla Sampdoria”.

Gattuso? “Magari! Lo amo, ma mi ha già detto no una volta e gli ho portato fortuna perché poi è andato al Napoli. Non so se è stata la sua fortuna o meno. Lui è un bravo motivatore”.