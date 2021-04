Samp, il consigliere: “Ieri ADL silenzioso per tutta la riunione. Fuori chi partecipa alla Superlega!”

Gianluca Vidal, consigliere della Sampdoria, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal. “La nostra società è infuriata, stiamo attentando al calcio italiano. Visto che solo alcuni club avrebbero accesso a questo torneo privato, le tre squadre partirebbero con 200 milioni in più rispetto a tutte le altre. Non ci sarebbe più un campionato e una gara leale ed equilibrata. De Laurentiis ieri è rimasto in silenzio per tutto il tempo durante la riunione, non è mai successo. Cairo è stato uno dei pochissimi ad alzare i toni e a dichiararsi contro questa Superlega. Vogliamo fuori dalla Serie A chi partecipa alla Superlega. Il calcio è dei tifosi e della gente, così non è competizione”.