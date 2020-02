Samp, l'ex Gabbiadini: "Falso che non rido mai. Critiche ingiuste su di me"

Il centravanti della Sampdoria, Manolo Gabbiadini, ha rilasciato una lunga intervista a Il Secolo XIX che parla anche delle critiche personali che riceve sul suol carattere. "Il fatto che non rido mai... non è vero. Anzi quando lo sento dire mi faccio una risata, ma non riesco a ridere a comando, quando qualcuno mi dice "sorridi" mi chiudo. Potete chiedere ai miei compagni se sono flemmatico. Certe critiche su di me, sulla mia supposta calma, non sono giuste. Io ho la coscienza a posto e penso a dare il mio contributo".