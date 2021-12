Samp, la lettera della moglie di Ferrero prima del derby: "Vincete, ho fiducia in voi"

Successo importante per la Sampdoria. In una settimana non facile, la squadra di Roberto D’Aversa ha superato il Genoa nel derby della Lanterna. L’edizione odierna de Il Secolo XIX svela un retroscena legato all’immediato pre-partita. Negli spogliatoi infatti il tecnico blucerchiato ha letto una lettera di Manuela Ramunni, moglie di Massimo Ferrero: "Vi chiedo di vincere per la Sampdoria, per voi, per i tifosi. Per me e la mia famiglia. Siete una squadra forte e ho fiducia in voi".