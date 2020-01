Samp, ore frenetiche prima del Napoli: via Caprari, rilancio per Younes

"Caprari, infine è Parma. Il Doria punta La Gumina, rilanci per Foyth e Younes". Titola così Il Secolo XIX questa mattina in edicola nella sua sezione sportia sui movimenti di mercato della Sampdoria, sia in entrata che in uscita: "Affare fatto con i gialloblù, in chiusura con l’Empoli: chiesto l’obbligo di riscattoBloccato il giovane Colley dell’Atalanta, cugino di Omar. Rigoni torna allo Zenit". Questi dunque gli ultimi movimenti di mercato in casa Sampdoria, prossima avversaria del Napoli lunedì sera nel posticipo di Marassi.