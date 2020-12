Samp, Ranieri: "Col Napoli servono orgoglio e determinazione, torniamo quelli di prima!"

Il Napoli, dopo la sfida di Europa League contro la Real Sociedad, affronterà in campionato la Sampdoria. Dopo la sconfitta contro il Milan, la squadra blucerchiata si troverà di fronte alla difficile sfida contro i partenopei. Cosi Claudio Ranieri ha parlato in ai microfoni del sito ufficiale: "Grinta, determinazione, voglia di lottare, di soffrire e di aiutarsi: la mia Sampdoria la voglio così. Come nel secondo tempo, quando c’è stata la reazione e la spinta alla ricerca del gol. Nel primo tempo siamo stati attenti – commenta il mister -, ma non riuscivamo a ripartire. Gli abbiamo lasciato qualche palla di troppo sulle nostre uscite. Poi il rigore ha spezzato l’equilibrio. Però non ci siamo arresi e alla fine abbiamo avuto anche l’opportunità di pareggiare.

Gli episodi? Io credo che in fin dei conti l’arbitro li abbia valutati bene. Penso che se scenderemo in campo con questa determinazione presto gli episodi gireranno a nostro favore. Dobbiamo tornare quelli dell’anno scorso. Rimbocchiamoci le maniche e giochiamo con Napoli e Verona con coraggio, orgoglio e determinazione".