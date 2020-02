Samp, Ranieri e il cambio modulo: "Anche quand'ero al Napoli cambiò tutto con Zola trequartista..."

Rispondendo ad una domanda sul 4-3-1-2 e il 4-4-2 che sta alternano alla Sampdoria, Claudio Ranieri ha ricordato anche il suo passato in azzurro: "Lo sappiamo che la squadra è stata costruita per quello schema ed è logico che lo ha nel DNA. Ricordo quando andai a Napoli, era il Napoli post Maradona, e cercai di giocare a quattro dietro ma la squadra non marciava. Iniziò a marciare quando misi Zola dietro le due punte. Ora col rientro di Depaoli, anche domenica la squadra può giocare 4-4-2 contro una squadra che gioca 3-5-2", le sue parole in conferenza stampa.