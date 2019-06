Samp, rinvio a giudizio per Ferrero: l'accusa è appropriazione indebita e riciclaggio

Guai in vista per la Sampdoria e per il suo presidente. La Procura di Roma, infatti, ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, accusato, assieme ad altri, di appropriazione indebita, autoriciclaggio e utilizzo di fatture false nell'esercizio della proprità attività. Lo rivela su Twitter il giornalista del Sole24 Marco Bellinazzo.