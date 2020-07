Samp show a Parma: vittoria in rimonta da 2-0 a 3-2 per i blucerchiati

Clamorosa vittoria in rimonta per la Sampdoria che sul campo del Parma trionfa per 3-2. Nel primo tempo doppio vantaggio dei padroni di casa con Gervinho e autorete di Bereszynski, nella ripresa show degli ospiti che segnano tre reti con Chabot, il solito Quagliarella e Bonazzoli. Salvezza aritmetica raggiunta per la squadra di Ranieri. Il Parma affronterà da delusa la sfida al Napoli della prossima settimana.