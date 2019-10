Samp, si avvicina la soluzione al rebus allenatore: Ranieri ad un passo

Si avvicina la soluzione per il problema tecnico in ottica Sampdoria: la dirigenza blucerchiata al completo ha incontrato Claudio Ranieri quest'oggi, il faccia a faccia è terminato poco fa, avvicinando il sì del mister testaccino, che sostituirebbe per la seconda volta Di Francesco in pochi mesi. Il mister, rivela Sky, ha chiesto garanzie tecniche, ora toccherà alla società decidere se fare il passo in avanti necessario per portarlo in blucerchiato.