Samp, Stankovic: “Il Napoli ha una rosa di campioni, ma non abbiamo fatto male”

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina: “Quando esci da una competizione non sei felice, ma noi la abbiamo onorata, in casa di una squadra forte. Giocare a Firenze non è facile per nessuno in Italia, la Fiorentina ha un organico importante e un bravo allenatore, un amico. Ci abbiamo provato. Siamo riusciti a gestire le energie, a fare le rotazioni. Ci prendiamo il buono, come i ritorni giocatori molto importanti come Colley, Sabiri e Djuricic.”