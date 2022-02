Sampdoria, arriva uno svincolato: c'è Giovinco per Giampaolo

La Sampdoria stringe per Sebastian Giovinco. Svincolato, l'attaccante 35enne è il calciatore scelto dalla società blucerchiata per rinforzare il suo reparto avanzato dopo l'infortunio capitato ieri a Manolo Gabbiadini durante la sfida vinta 4-0 contro il Sassuolo.

La decisione è stata maturata ieri dal club blucerchiato subito dopo l'importante successo in campionato. La Samp, dopo Supryaga, ha provato ad ingaggiare un altro attaccante prima della chiusura del calciomercato invernale, non trovando però l'accordo col Sassuolo per Defrel e con Castillejo dopo quello col Milan. L'infortunio di Gabbiadini ha quindi acuito il problema e da lì la decisione di attingere dal mercato degli svincolati. Giovinco in arrivo, l'ex Juve è atteso in città in serata, domani le visite mediche.