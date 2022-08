Sampdoria-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasp se la gioca con Zapata-Muriel

Parte il campionato di Sampdoria e Atalanta. Allo stadio "Luigi Ferraris", blucerchiati e nerazzurri si sfideranno nella prima giornata di Serie A.

Parte il campionato di Sampdoria e Atalanta. Allo stadio "Luigi Ferraris", blucerchiati e nerazzurri si sfideranno nella prima giornata di Serie A. Marco Giampaolo schiera dal primo minuto Djuricic sulla corsia di sinistra con Sabiri interno insieme a Rincon e Leris a destra. In attacco spazio a Ciccio Caputo mentre in difesa davanti ad Audero c'è la linea a quattro formata da Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello. Tante assenze per Gian Piero Gasperini che però schiera in attacco l'artiglieria pesante con Zapata e Muriel supportati da Pasalic. In difesa davanti a Musso gioca Okoli dal primo minuto con Toloi e Djimsiti mentre a centrocampo Koopmeiners fa coppia con De Roon con Hateboer e Maehle esterni.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Viera; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel.