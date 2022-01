Sampdoria-Cagliari, le formazioni ufficiali: c'è Caputo dal 1', Mazzarri si affida a Pavoletti

In una situazione, legata ai contagi che hanno colpito la Serie A, molto difficile Sampdoria e Cagliari iniziano il loro 2022. Al "Ferraris" i blucerchiati e i rossoblu scenderanno in campo per la prima giornata del girone di ritorno. Ecco le formazioni ufficiali:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Chabot, Murru; Bereszynski, Thorsby, Ekdal, Candreva ; Gabbiadini, Caputo.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare, Carboni; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti