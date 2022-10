Sampdoria come Napoli: fissate due settimane di ritiro in Turchia durante il Mondiale

La Sampdoria, che nelle prossime quattro partite dovrà provare a tirarsi fuori dalla zona rossa in classifica, ha già fissato un piano per il ritiro

© foto di www.imagephotoagency.it

Proprio come il Napoli, la Sampdoria, che nelle prossime quattro partite dovrà provare a tirarsi fuori dalla zona rossa in classifica, ha già fissato un piano per il ritiro nel corso di dicembre, ovvero durante il Mondiale. I blucerchiati andranno due settimane in Turchia per una preparazione ad hoc in vista di gennaio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.