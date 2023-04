Sampdoria-Cremonese, scontri nei pressi di Marassi: intervenuta la polizia

Scontri a Marassi intorno all'ora di pranzo nei pressi dello stadio Ferraris, dove alle 16.30 andrà in scena la partita tra Sampdoria e Cremonese.

Scontri a Marassi intorno all'ora di pranzo nei pressi dello stadio Ferraris, dove alle 16.30 andrà in scena la partita tra Sampdoria e Cremonese. Ancora non ci sono certezze sull'identità delle persone coinvolte e sul posto è intervenuta subito la polizia. Chiamata anche un'ambulanza, con due persone che sono state portate in codice giallo all'ospedale Policlinico San Martino, una di queste per un trauma cranico. Alcuni tifosi grigiorossi sono stati trasferiti in questura per essere identificati. A riportarlo è Primo Canale.