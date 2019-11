Sampdoria, domani la firma del rinnovo di Quagliarella: i dettagli dell'accordo

L'ex giocatore del Napoli, Fabio Quagliarella vestirà ancora la maglia blucerchiata. Il rapporto tra la Sampdoria e lo stabiese proseguirà. Secondo quanto riferisce infatti la redazione di Sky, è in programma per domani la firma del giocatore sul rinnovo di contratto: il nuovo accordo prevede un leggero aumento dell'ingaggio e un anno in più rispetto alla scadenza che sarebbe caduta il prossimo giugno.